Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, gece saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti.

İş makineleri toprakla yanan alanları doldurdu

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nedeni belli oldu

Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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