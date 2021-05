Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, bağımlılık düzeyine göre, davranışsal veya ilaç tedavisi uygulayarak gençlerin sigarayı bırakmasını sağlıyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan polikliniğe başvurular, Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yapılıyor. Uzman Doktor Alkım Öden Akman ile sigara bırakma polikliniği açabilmek için gerekli sertifikaları aldıklarını belirten Merkezin yürütücüsü Doç. Dr. Demet Taş, 9 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı onaylı ilk "18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği"ni kurduklarını dile getirdi. Taş, öncelikle hastanın sigara bırakmaya ne kadar istekli olduğunu ve bağımlılık düzeyini saptadıklarına dikkat çekti. Poliklinikteki doktorların desteğiyle sigarayı bırakan 17 yaşındaki Mehmet Ç. de "Eskiden günde 3-4 paket sigara içiyordum. Şu anda ise hiç içmiyorum. Yeniden doğmuş gibi oldum. Daha rahat spor yapıyorum" ifadelerini kullandı. Tedavi olmak için poliklinikte destek alan 17 yaşındaki Artun T. de kafada bitmeden, sigaranın bırakılmadığını söyledi.

40 MİLYONDAN FAZLA GENÇ, TÜTÜN KULLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, günümüzde 40 milyondan fazla reşit olmayan gencin tütün ürünleri kullandığı tahmin ediliyor. Eğitimin ve farkındalığın önemini vurgulayan uzmanlar, tütün kullanan her 10 kişiden 9'unun 18 yaşından önce sigara kullanmaya başladığını söylüyor. Verilere göre, her sene 7 milyondan fazla kişi doğrudan tütün kullanımına bağlı hastalıklar, 1,2 milyon kişi de tütün ürünü kullanmadığı hâlde sigara dumanına maruz kalarak pasif içicilik sebebiyle hayatını yitiriyor. Farkındalığı artırmak amacıyla her sene DSÖ liderliğinde 31 Mayıs "Dünya Sigarasız Günü" olarak kutlanıyor.