Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika hava durumu raporu yayınlandı. Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde sağanak hakim olurken, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Marmara'nın güneyinde etkili olması beklenirken, İç Ege ve Batı Akdeniz'de de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE AZALACAK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3-7 derece azalacağı, doğu bölgelerde ise 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan raporda, 13 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen 13 il arasında Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Isparta, Kastamonu, Sinop, Tekirdağ ve Karabük yer alıyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk oluşturabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, 'hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamına gelmektedir. Tahmin edilen meteorolojik olay olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenmeme konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.