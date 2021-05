Türkiye Gazetesi

ABD’de her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda ölen Amerikalılar Memorial Day’de (Anma Günü) anılıyor. Bu kapsamda, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen "Anma Günü" törenine katıldı. Biden, Harris ve Austin, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti.

Biden, bugüne kadar Afganistan ve Irak'ta can veren ABD'li askerlerin sayısının 7 bin 36'ya ulaştığına işaret ederek "Ülkeleri için can veren askerler kalplerimizde yaşıyor" dedi. Bütün insanların eşit olduğunun altını çizen Biden "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek” görüşünü paylaştı.



