Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen feci olayda edinilen bilgiye göre, Hüseyin Erdoğan (55) ağabeyi ve ablası ile kaldığı evin banyosunda silahla vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet güçlerinin bir süredir etraflıca yaptığı araştırma sonuç verdi. Erdoğan'ın katilinin kimliği acılı aileyi şoke etti.

1 ADET TABANCA VE 5 ADET BOŞ KOVAN BULUNMUŞTU

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca ve 5 adet boş kovan bulunmuştu. Evde Hüseyin Erdoğan ile birlikte yaşayan 2 kardeşten birinin yatalak olduğu, diğerinin ise aklen malul olduğu anlaşıldı. Yatağa bağımlı Halit Erdoğan'ın, tanımadığı esmer bir şahsın eve gelerek önce banyoda bulunan kardeşine ateş ettiğini, daha sonra da 2 defa kendisine ateş ettiğini ancak kendisini vuramadığını, buna karşılık yatağının yanında bulunan kuru sıkı tabancayı şüpheliye doğrulttuğunu ve şüphelinin kaçtığını söylediği öğrenildi.

KATİL YEĞENİNİN KOCASI

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro polislerinin çalışmaların sonucunda, olayın gerçekleştiren kişinin Hüseyin Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan T.A. olduğu belirlendi. 1 Haziran Salı günü T.A., saklandığı evin içeresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. T.A. emniyetteki ifadesinde, Hüseyin Erdoğan’ı ailevi nedenlerden ötürü öldürdüğünü söyleyerek suçunu kabul etti. T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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