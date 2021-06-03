Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi az önce geldi, Paris’e inen bir uçak bomba ihbarı sebebiyle aranıyor. Çad'ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris'e inen uçakta bomba olduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.



Fransa kriz birimi oluşturdu

Fransa İçişleri Bakanlığı, bomba ihbarı nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı. Açıklamada, uçağın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı'na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.



İhbarı kaptan yaptı iddiası

Öte yandan Fransız basını, bomba ihbarını uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir’e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını yazdı.