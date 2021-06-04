Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında 7 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Bina sakinleri korku ve panikle kendilerini sokağa atarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu binanın tahliye edilmesine karar verildi. Tek tek kapıları çalan ekipler binanın boşaltılmasını istedi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, kendilerine konaklayacak bir yer gösterilmemesi nedeniyle belediye ekipleriyle tartıştı.

Balkonu çöken apartmanda yaşayan Sezgin Gürsoy, belediye ekiplerinin kendilerine binayı boşaltmalarını söylediklerini ve bu kararın mantıken doğru olduğunu ancak bina sakinlerinin nereye gideceklerini sordu. Gürsoy, "Binada 14 daire var, içlerinde yatalak hasta olan var. Binayı boşaltmak kolay, gece yarısı bu soğukta nerede kalacağız? Oteller de dolu, herkesin maddiyatı mı var? Hadi benim param var, ben otelde kaldım, bu kadar aile ne olacak, O kadar insan ne olacak, o kadar çoluk çocuk ne olacak?" dedi.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Belediyenin kendilerine misafirhane ve spor salonu gibi konaklayacak bir yer bile ayarlamadığını kaydeden Gürsoy, bu işlerin "Sokağa çık." demekle olmadığını belirtti. Belediye ekipleri ise memur olduklarını ve bu konuda açıklama yapamayacaklarını ifade etti.