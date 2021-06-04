Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem AFAD'dan alınan bilgiye göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı