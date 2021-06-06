Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Kadirli'de bir otomobilin sürücüsü virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. 01 D 1388 plakalı otomobil Kadirli-Karatepe köyü yolu üzerinde yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü Özkan Solak, 14 ve 7 yaşındaki iki çocuk ve 31 yaşındaki E.P yaralanırken, araçta bulunan 35 yaşındaki Selma Solak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgedeki ambulanslarla yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Acı kaza: 10 yaşındaki çocuk tırın altında kalarak öldü Uşak'ta, seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücünün yan koltuğunda oturan 10 yaşındaki oğlu feci şekilde hayatını kaybetti.