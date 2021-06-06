Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde Ahmet Tepekesen idaresindeki otomobilin arka tamponu düştü. Dikiz aynasından fark eden sürücü, köprü üzerinde durdu. Tepekesen ile araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Binşi, Ahmet E. ve Mahmut T. aşağı indi. Dört arkadaş tamponu yerine takmak için uğraştıkları sırada arkadan gelen Dr. H.Ö. otomobiliyle çarptı. Feci kazada 4 kişi, iki aracın arasında sıkıştı. Şahıslar kanlar içinde yere yığılırken H.Ö, durumu ağır olanlara kalp mesajı yaptı. Bu esnada da ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tepekesen ile El Binşi kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken çarpan sürücü gözaltına alındı.

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