Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatışma Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında gerçekleşti. Park hâlindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişi, polisin dikkatini çekti. Ekipler, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açarak kaçmaya başladı. Saçmalar biri polis, biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Bölgeye ambulans çağrıldı. Hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 zanlı ise yaşanan kovalamaca sorası yakalandı. İkilinin sorgusu sürüyor.

İstanbul’da silahlı çatışma anları kamerada: Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı Beyoğlu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 yaşlarındaki çocuğunu dışarıda dolaştıran adamın silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıya karşılık veren adam panikle çocuğunu da bırakıp kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltın alındı.