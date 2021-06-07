Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

PEŞ PEŞE OLAYLAR

İddiaya göre, oto galericilik yapan İsmail Kuşçu site içerisinde bir otomobili almak için pazarlık yapmaya başladı. Bu sırada sitede oturan bir çocuğun da doğum günü kutlanırken, C blok 6’ncı katta ise bir kişi bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı. Siteye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sitede oturan Bekir Demir ise aynı anda yaşanan olayları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoyu çeken Bekir Demir, "Bir kişi intihar etmeye kalkışırken adamlar burada araba pazarlığı yapıyor, şu tarafta da çocuklar doğum günü partisi yapıyor." derken, oto galerici ise, "Bak hele onun derdi ney" dedi.

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“ŞAŞIRDIK, TUHAFIMIZA GİTTİ”

Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken Bekir Demir, yaşanan olayları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Bekir Demir, enteresan bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek, "Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağı atlamak istediğini gördüm. Şaşırdık, tuhafımıza gitti. Biz de oradaki krizi soğukkanlılıkla yönetmeye çalıştık. Allah’a şükür o intihar etmek isteyen kişi atlamadı.” ifadelerini kullandı.

Araba pazarlığı sırasında intihara kalkışan kişinin düşmemesini dilediklerini kaydeden Demir, “Araba pazarlığındayken, 'İntihara kalkışan kişi üzerine düşse araba hasarlı olur' diyerek espri yaptılar. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Arkada çocuk sesleri vardı” dedi.

Araç alım-satım pazarlığı yapan İsmail Kuşçu ise, “Ben burada pazarlık yaparken çocuklar orada doğum günü kutluyordu. Bekir’in video çektiğini görünce baktım ki adam intihar ediyor. O sırada 'Bak hele o neyin derdinde' dedim. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Öyle bir anı yaşadık, güzel bir gündü. Eğer insanları güldürebildiysek ne mutlu bize.” açıklamasını yaptı.

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