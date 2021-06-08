Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'da seyir halindeki oksijen gazı yüklü tanker, mermer yüklü tıra çarptı. Kazada araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Gaz sızıntısı nedeniyle Çorum-Samsun karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Çorum'dan Samsun istikametine hareket eden Ahmet Yazıcı yönetimindeki oksijen gazı yüklü tanker, Aziz Yıldırım yönetimindeki mermer yüklü tıra çarptı.Civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışma nedeniyle tankerde sıkışan Yazıcı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Yazıcı'yı hastaneye kaldırdı.

GAZ SIZINTISI NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından tankerde meydana gelen sızıntı nedeni ile Çorum-Samsun karayolu araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, uzman ekiplerin bölgede yaptığı çalışmanın ardından tek şerit üzerinden kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Doktor kaza yaptı, araçtan inip yaralılara yardım etti TEM Otoyolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazaya dahil araçlardan birinde yer alan doktor, olay yerindeki yaralılara müdahale etti.