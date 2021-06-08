Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkiindeki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar, bir yerden yırtıcı hayvan sesleri duydu. Heyecanla sesi takip eden vatandaşlar, yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde kurt buldu. Durum hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Bölgede inceleme yapan ekipler de Çorum Belediyesine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Veteriner İşleri ile İtfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler, kurdu iğneyle bayılttı. Bir saat süren çalışma sonrası kurt, kuyudan çıkarıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı tespit edilen kurt, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.





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