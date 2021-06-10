Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çalışan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya (31) ve kız arkadaşı Y.F, 6 Nisan'da Nişantaşı'ndaki bir parkta oturup sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarına gelen Eray Çakın "Burada ne işiniz var? Siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" dedi. Ardından da elindeki termosla ve yumrukla Akkaya'ya saldırdı. Araya giren kız arkadaşı da yumruklardan nasibini aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Hastaneye gidip darp raporu alan Akkaya, şahıstan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKTE GEÇTİ

Bu karar başta siyasiler olmak üzere pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Kamuoyunu derinden sarsan bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, bugün Çakın'ı ifadeye çağırdı. Sorgusu tamamlandıktan sonra da ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ ile ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.

"ADLİ KONTROL KARARI UYGULANDI"

Konuya dair açıklama yapan savcılık, şunları kaydetti: Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan İstanbul’da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Şüpheli hakkında 8. Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma bütün yönleriyle titizlikle yürütülmektedir.

Başörtülü akademisyene yumruklu saldırı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir şahıs tarafından darp edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fahrettin Altun'dan başörtülü kadına şiddete sert tepki Nişantaşı'nda başörtülü bir akademisyene çirkin saldırıda bulunan kişiye tepkiler artıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız" dedi.