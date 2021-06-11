Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika: 11 Haziran 2021 hava durumu tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Kıraklareli, Hatay, İç Ege, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Erzincan, Artvin, Ardahan gibi Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer alan illerde sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun genelinde ise havanın açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tagmin edilirken, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman ise güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32