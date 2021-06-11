Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlginç olay bu sabah saatlerinde Nazilli’de yaşandı. Bir şahıs asres sormak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şahsın davranışlarından şüphelenen polisler durumu araştırarak sorgusunu gerçekleştirince gerçek ortaya çıktı.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Yapılan sorgulamada adres sormaya gelen şahsın 1984 doğumlu A.Ç isimli olduğu ve Kocaeli ilinde “Adam Öldürme” suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Yakalanan cinayet zanlısı gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan karı-koca ikametlerinde gözaltına alındı.

Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.