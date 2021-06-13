Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da Gökhan Uludağ, bir yıl önce iki kalp krizi ve ardından beyin felci geçirince engelli kalarak yatağa bağlı hale geldi.

Hareket edemeyen ve konuşamayan Gökhan Uludağ'a bakabilmek için iş yerinden ayrılan, bir çocuk annesi eşi 25 yaşındaki Raziye Uludağ'da sosyal yardımlaşma desteklerinden faydalanabilmek eşi adına müracatta bulundu.

3 İŞ YERİ AÇILMIŞ

Yaptığı başvurularda eşinin üzerine kayıtlı 3 iş yeri olduğu cevabını alan genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

Aradan geçen sürede eşinin üzerine açılan şirketlerin 2’sinin kapandığını öğrenen Uludağ, son işyerinin kapatılması için çaba sarf ediyor. Açık görünen işyeri sahibine telefonunla ulaşan ancak öldüğünü öğrenen Raziye Uludağ, sahte belgelerle açıldığını iddia etiği işyerleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EŞİNE BEBEK GİBİ BAKIYOR

Eşinin geçtiğimiz yıl Haziran ayında iki defa kalp krizi, ardından da beyin felci geçirdiğini söyleyen Raziye Uludağ, "Engelli maaşı çıkartmak için gittiğimde, bu sahte işyerlerinin açıldığını öğrendim. Savcılığa gittik, suç duyurusunda bulunduk. Eşime de sormak istiyorum ama o da konuşamadığı için anlatamıyor. Üzerine açılan 3 şirketin 2’si kapatılmış. Halen açık olan temizlik ile alakalı bir anonim şirket. Eşimin bilinci şu an olmadığı için soruyoruz cevap veremiyor konuşamadığı için. Yardım almak için işyerlerinin kapatılmasının ya da devredilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak o zaman aylık bağlanabilecek. Yardım alamıyoruz, sadece bakım aylığı alıyorum o da zaten bakkal masrafımızı ancak karşılıyor. Bakıcı maaşımla geçinemiyorum. Kayınvalidemin evinde oturuyorum. Doktorlar, eşimin düzelebilmesi için 1 yıl geçmesi lazım. Bu ayın 24 ünde bir yıl olacak. Fizik tedaviye götürüyorum, doktorlar gençlerde kol ya da bacağın iyileşebileceğini söylediler. Şimdi kaldırıp yürütmeye çalışıyorum yavaş yavaş” diye konuştu.

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