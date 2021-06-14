İstanbul’da ikamet eden 57 yaşındaki Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Bilecek Gölpazarı’na geldi. Kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını traktörle sürmeye başladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bu esnada devrilen traktörün altında kalan Enver Uysal, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
İstanbul'dan Bilecik'e gelip hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek isteyen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.
İstanbul’da ikamet eden 57 yaşındaki Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Bilecek Gölpazarı’na geldi. Kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını traktörle sürmeye başladı.
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