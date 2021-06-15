Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyüne gelen bir grup, “AFAD görevlisiyiz. Bölgede heyelan ve deprem önleyici çalışmalar yapacağız” dedi. Ardından şahıslar, iş makineleriyle ormanlık alanda çalışma başlattı. Grup, ara sıra da muhtara, cami hoparlöründen “Gaz sızıntısı var. Evlerinizden çıkmayın” şeklinde yaptırdı.

13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bir süre sonra durumdan haberdar olan Jandarma ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, şahısların belge olarak gösterdikleri kâğıtların sahte olduğunu belirledi. 3 gün boyunca kaçak kaz yaptıkları anlaşılan şahısların, 20 ila 100 metre derinliklerinde çukurlar açtıkları tespit edildi. Bunun üzerine Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28), M.K. (45), Ü.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.

YARGILAMA 30 SAAT SÜRDÜ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin yargılanması yaklaşık 30 saat sürdü. İçlerinden 7’si tutuklanıp cezaevine gönderildi, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

'Kamu görevlisiyiz' dediler, kaçak kazı yaptılar Kastamonu'da kendilerini köylülere kamu görevlisi olarak tanıtan 11 kişi, iş makineleri ile ormanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Rahatça kazı yapabilmek için camiden anons yaptırarak köylülerin evlerinden çıkmaması gerektiğini söyleyen kaçak defineciler, iş makineleri yardımıyla 400 metre yol açarak, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.

Definecilerden akılalmaz oyun Köylülere AFAD’dan geldiklerini söyleyen 11 kişi, define peşine düştü. Şebeke, köylüleri evde tutmak için de “Gaz sızıntısı var” diye anons yaptırdı.

Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu ​Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde define avcıları tarafından hedefe alınan tarihi evde yapılan kazı, tarihi dokuya zarar verdi.