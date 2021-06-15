Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’de çocukların oyun oynadığı yeşillik alan, 2014’ten önce imara açıldı. Ardından inşaat yapılması için bölgeye kepçeler gönderildi. O dönem 75 yaşında olan Kıymet Peker (82), sandalyesini alarak kepçelerin önünde oturdu. Onun başlattığı bu direniş yargıya taşındı. İdare mahkemesi, arsanın imar planı değişikliğine açılan davada durdurma kararı verdi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı.

VE ZAFER…

7 yılın ardından uzlaşma sağlandı. Arsanın tapusu, belediye tarafından alındı. Başkan Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini açıkladı. Gürkan “Parkın adı da ‘Kıymet Teyze Parkı’ olacak” dedi.



