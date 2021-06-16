Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez'de yaşayan 53 yaşındaki Satı Üçgül, balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı.

Bu sırada dengesini kaybeden Üçgül, halıyla birlikte birinci kat balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Satı Üçgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

"ANNE, CİĞERİMİ YAKTIN"

Acı haberi alan Üçgül’ün çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Annesini ölüm haberini alan Elif Üçgül, “Anne, anne, annem kurban olduğum ciğerimi yaktın” diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Sık sık annesinin cenazesini görmek isteyen Elif Üçgül’ü yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Cesedin görünmemesi için ekipler etrafını bariyer ile kapatırken Üçgül'ün yanı başında ise halının olduğu görüldü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği balkonda çalışmalar yaptı.

PARMAK İZİ ALINDI

Balkon demirlerinden parmak izi alan olay yeri inceleme ekipler, ceset ile balkon arasındaki mesafenin de ölçümünü yaptı.

Savcılık incelemesinin ardından Satı Üçgül’ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay yerinde kalan halı ise daha sonra karşı caddedeki bir çöp konteynırına atıldı.

Anneler Günü’nde balkondan düşen kadın kurtarılmadı Tokat’ta apartmanın 3. katındaki balkondan düşen şizofren hastası kadın hayatını kaybetti.

Evin balkonundan yere böyle düştü Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.