Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsilaj kabusu sürüyor. Bir yandan denizlerdeki temizleme çabaları yüksek performansla sürdürülürken, öte yandan müsilaj artmaya ve yayılmaya devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden gelen görüntüler durumun vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Deniz salyası tüm sahili kapladı.

DENİZ SALYASI ÇÖLÜ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz kıyılarına müsilaj yayılarak sahilin tamamını kapladı. Sahil, adeta deniz salyası çölüne dönüştü.

Daha önce sağanak yağış ve rüzgarların etkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında, dün müsilaj belası tekrar kendini göstermeye başladı. Hızla yayılan salya bugün öğlen saatlerinden itibaren Süleymanapaşa sahilinin tamamını kapladı. Müsilajın hızla yayılması ile sahilde salya çölünü andıran görüntüler ortaya çıktı. Bölgede bulunan balıkçılar ise bu beladan bir an önce kurtulmayı umut ediyor.

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?



Halk dilinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Ciddi bir çevre tehdidi olan müsilaj, balıkçı ağlarına yapışıp, avlanmayı da zorlaştırıyor. Öte yandan, 1980-2010 yılları arasında müsilaj salgınlarının sayısının katlanarak arttığı ve 2 ila 3 aya kadar yaşam süresi olduğu belirtildi.

Bakan Kurum: 11 günde 4202 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Rize'de müsilaj paniği! Görenler ekiplere haber verdi Rize'de denizin üzerinde görülen katman, kentte müsilaj paniğine neden oldu. Katmanın, dalga ve denize akan derenin köpüğünden kaynaklı oluşan baloncuklar olduğu belirtilirken, deniz altında yapılan çalışma neticesinde ilk belirlemelere göre müsilaj adına hiçbir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Tekirdağ kıyılarına müsilaj geri geldi Uzun süredir Tekirdağ kıyılarında etkili olmayan müsilaj, rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağının olduğu alanı kısa sürede kapladı.