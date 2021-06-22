İnginç olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Akşam saat 22.00 sularında gerçekleşen kavganın sebebi bina önüne tuvaletini yapan alkollü şahıslardı.
ALKOLLÜ ŞAHISLAR, BİNANIN ÖNÜNE TUVALETİNİ YAPTI
Z.K. ve İ.A. adlı arkadaşlar, iki katlı bir binanın önünde alkol almaya başladı. Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Y. B., adamları uzaklaşmaları konusunda ikaz etti. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Yapılan o ikazın ardından tartışmaya başlayan Y. B.’yi gören kardeşi H. B. de işin içine girince tartışma daha da büyüdü.
Tuvalet kavgası kanlı bitti Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldıkları bina önüne tuvaletini yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralanarak hastanelik oldu.
1 KİŞİ DARP EDİLEREK, 1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK, 1 KİŞİ DE BIÇAKLANARAK HASTANELİK OLDU
Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla H. B. ayağından yaralanırken, İ. A. karnından bıçaklanarak, Y. B. de darp edilerek yaralandı.
Olayı gören mahalle sakinleri durumu anında ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İ. A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Y. B. ve kardeşi H. B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Kavgada bıçaklanarak yaralanan İ. A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
İkinci kez alkollü araç kullandı, 'Evde içtim, yolda mı içtim' dedi Isparta’da daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücü, tekrar direksiyon başına geçti, kendisini “Alkolü evde içtim, yolda mı içtim” diyerek savundu. Polis, sürücüyü bir türlü ehliyetine 2 yıl daha el konulacağına ikna edemedi.
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Tuvalet kavgası kanlı bitti, 1'i ağır 3 yaralı var
Kocaeli'de meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi! Tuvalet yapma kavgasında silah ve bıçak çekildi yetmedi darp da işin içine girdi, olayda 3 kişi yaralanırken 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İnginç olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Akşam saat 22.00 sularında gerçekleşen kavganın sebebi bina önüne tuvaletini yapan alkollü şahıslardı.
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