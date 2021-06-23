Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Hüseyin Beyhan her yerde aranıyor. Kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki genç için Bursa'lı vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

AİLESİYLE TARTIŞIP EVİ TERK ETTİ

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

200 KİŞİ 6 FARKLI NOKTADA ARIYOR



Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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