Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde gerçekleşti. Sürüş hakimiyet,ni kaybederek kaza yapan otomobildeki sürücüye yardım etmek isteyen 16 yaşındaki genç karşı şeritten hızla gelen arabanın altında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. O esnada kazayı gören kamyonette bulunan F.A., kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için aracını durdurarak yola indi. Kaza yapan şahıslara doğru yürüyen F.A., hızla gelen T.A. idaresinde marka otomobilin çarpması neticesinde yola savrularak hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

OĞLU GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.Kaza yapan araçlara yardım etmek için durdukları araçtan inen oğlunu gözleri önünde kaybeden baba M.A. gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren acılı babayı, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

"BİZE SU GETİRMEK İÇİN İNMİŞ"

Hayatını kaybeden F.A.'nın yaptıkları kazanın arından kendilerine su vermek için durduğunu söyleyen Özlem S. adlı kazazede, “O araba çok hızlıydı Audi olan kırmızı. Sonra biz şu soldaki bariyere çarpınca yan döndükten sonra o beyaz arabadaki arkadaş ölen maalesef bize su getirmek için yardıma durmuşlar. Ama ben gördüm kırmızı araba ona öyle bir çarptı ki bize çarpmamak için biz soldayız ya bizim araç bize çarpmamak için ona çarptı yani. Çok kötü çarptı çocuğa maalesef” dedi.

F.A.'nın cansız bedeni, jandarma ve savcı incelemesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekici ile otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı.

Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Trafik kazası yapan polis hayatını kaybetti Siirt'te meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mustafa Demircioğlu'nun, ölüm haberi geldi.

Beykoz'da feci kaza! 1 aylık bebek dahil 4 yaralı Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, biri bebek 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.