Bolu-Seben kara yolunda meydana gelen feci kazada Fettah B. yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, Kozyaka Yaylası mevkisinde Mehmet C. idaresindeki 14 AAS 554 plakalı ciple çarpıştı. Kazayı görenler anında durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
KARI KOCA ÖLDÜ
Kazada sürücü Fettah B. ile eşi Ayşe B. olay yerinde can verirken, diğer sürücü ile araçtaki N.C, E.C. ve E.N.F. ise yaralandı. Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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