Kaza Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana geldi. S.K. (31) yönetimindeki 60 AV 131 plakalı otomobil, Başekin köyü Mezgit Yaylası yakınlarında şarampole devrildi.

1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Otomobilde bulunan Fatma Tuncer (55) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün de aralarında olduğu 4'ü çocuk 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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