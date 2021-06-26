Son dakika deprem haberi Bingöl'den gelmişti. Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.
Deprem Elazığ'ı da etkiledi
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “25.06.2021 günü saat 21.28’de, Bingöl’ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilenmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır” denildi.
Bingöl'de korkutan deprem! | Son depremler Saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremler yılanların da yaşam alanlarını bozdu Elazığ'da son yıllarda yılanların fazla görülmesiyle ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, "Bu yılanlar toprağın derinliklerinde yaşıyor. Toprak kaymaları ve depremler bu yılanların yaşam alanlarını bozdu. Ekolojik dengenin bozulması neticesinde yılan popülasyonun da artma başlamıştır" dedi.
Bingöl'deki deprem Elazığ'ı da etkiledi!
Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama da Elazığ Valiliğinden geldi. Açıklamada 5 köyün kısmen de olsa depremden etkilendiği bilgisine yer verildi.
Son dakika deprem haberi Bingöl'den gelmişti. Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.
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