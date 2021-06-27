Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da meydana gelen olayda, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. (43) eşi ile tartıştı sinirlerine hakim olamayan adam kendini vurdu. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine elen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Aldığın kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahıs tedavi altına alındı.

ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şükrü F.’nin bir çocuğunun olay sonrası gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gözü yaşlı çocuğu yakınları teselli etti. Eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hörü F., 'eşiniz ile neden tartıştınız' sorusuna, “Büyütecek bir sorun yok” diyerek cevap verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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