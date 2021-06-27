Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Tekirdağ'da meydana geldi. İddiaya göre; 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesiyle tartışmaya başladı. Gözü dönen kız çocuğu, ingiliz anahtarıyl üvey annesine saldırıp bıçaklayarak öldürdü.

İŞTEN GELEN EŞİ CESEDİNİ BULDU

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O. adlı kız, iddiaya göre önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu (56) daha sonra bıçakladı. E.N.O., daha sonra evden çıktı. Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi.

KÜÇÜK KIZ SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. İstanbul Silivri ilçesinde yakalandı. Kız çocuğunun alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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