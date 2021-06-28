Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. (43) henüz nedeni öğrenilemeyen bir olaydan ötürü eşi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, duvarda asılı bulunan tüfeği eline alarak kafasına dayadı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

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ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şükrü F.’nin bir çocuğunun olay sonrası gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gözü yaşlı çocuğu yakınları teselli etti. Eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hörü F., 'eşiniz ile neden tartıştınız' sorusuna, “Büyütecek bir sorun yok” diyerek cevap verdi.