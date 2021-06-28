Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kşi yaralandı. İlker M. idaresindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarparak parçalara ayrıldı. Otomobilde Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20), Gülmira Tipi (17) ve Emine Tipi (18) hayatını kaybetti. Sürücü İlker M. ile Feride Tipi (39) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sürücünün bir gün önce aşırı hız sebebiyle trafik cezası yediği öğrenilirken, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerden Anvarbek Tairov dün Yeniceköy mezarlığına defnedilirken, Emine Tipi (18) ve kardeşi Gülmira Tipi (17), bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı kabristana defnedildi. Cenazeye katılan kızların babası İsrafil Tipi'nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

SON İŞ GÜNÜNDE ANNELERİNE YARDIMA GİTMİŞLER

Ölen 2 kardeşin, hastanede tedavisi süren Feride Tipi'nin kızları oldukları öğrenildi. Feride Tipi'nin kaza günü son kez iş yerine çalışmaya gittiği, kızları Gülmira ve Emine'nin de annelerine yardım etmeye gittikleri öğrenildi.

Bu arada, tedavisi süren anne Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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