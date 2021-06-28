Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen olayda kamyonetiyle seyir halindeki kişi, Aykut B. idaresindeki 06 BZ 1591 plakalı otomobilin önünü kesip, Aykut B.'ye kurşun yağdırmıştı. Hastaneye kaldırılan Aykut B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından kayıplara karışan zanlı ise polis tarafından aranıyordu.



Yurt dışına kaçarken yakalandı

Polisin her yerde aradığı zanlı Ö.A. Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece’de cinayet: 1’i kadın 2 kişi öldürüldü Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Cinayet işledi, cezaevine girdiği gibi intihar etti Trabzon'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı, cezaevine girdi. Şahıs, bir gün sonra canına kıydı.