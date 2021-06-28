Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A.T. idaresindeki otomobil, S.Y. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.’nin kullandığı araç, yol ortasındaki refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek’in (22) öldüğünü belirlerken, ardından yaralanan H.İ.K.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

EN BÜYÜK HAYALİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLMAKTI

Olayda hayatını kaybeden Aslanbek’in üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanesindeki öğretmenleri ile piknik dönüşü yaşadığı kaza sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Balıkesir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olan Aslanbek’in en büyük hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğu belirtildi.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, yakınları tarafından İzmir’in Bergama ilçesi Ovacık Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Genç kızın naaşı, Ovacık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlıkta gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye Aslanbek’in yakınları, üniversiteden arkadaşları, sevenleri ve yaklaşık 20 yıldır AFAD’da çalışan babası Selahattin Aslanbek’in mesai arkadaşları da katıldı.

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