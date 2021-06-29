Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Datça Gereme Koyu’nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevliler, deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi. Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpek balığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpek balığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

"BİZ GELDİĞİMİZDE YAŞIYOR GİBİYDİ"

Kıyıya vuran köpek balığına yardım etmek istediklerini belirten vatandaşlar, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini ve yetkililerin bölgeye geldiğini ifade ederek, “Biz geldiğimizde yaşıyor gibiydi, galiba hamile ya da yeni doğum yaptı” ifadelerini kullandılar.

3 METRE BOYUNCA, 200 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, "Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpek balığı olduğunu belirledik. Yaklaşık 3 metre boyunda 200 kilogram bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi” diye konuştu.

İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ediyor Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde bir öğrenci, doktora tezi kapsamında aslan balığını araştırmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl sürecek çalışmayla aslan balığının üremesi, neyle beslendiği, nerelerde yaşadığı, zehrinin ne kadar olduğu gibi konular belirlenecek.