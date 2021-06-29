Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Uşak'ta meydana geldi. Almanya'da gurbetçi olduğu bilinen şahıs, aile ve memleket özlemini gidermek için Türkiye'ye geldi. Uşak'taki evine giden şahsa, bir süredir ulaşamayan akrabaları, evine gitti. Eve giden akrabalar talihsiz adamı, ölü olarak buldu.

TÜRKİYE'YE 15 GÜN ÖNCE GELMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, 15 gün önce Uşak'a gelen Sadık Demirci’ye (49) akrabaları bir süre ulaşamadı. Merak edip eve gelen akrabalar, kapının üstündeki anahtarla kapıyı açarak eve girdi ve Demirci’nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından 49 yaşındaki adamın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından başladı.

İzmir'de şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşadığı evde bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.