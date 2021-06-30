Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, salı akşamı saat 20.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, yolun karşına geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin'e, seyir halinde ilerleyen özel halk otobüsü çarptı.

Otobüsün çarpmasının ardından yola savrulan küçük kızı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATANI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

3 yaşındaki Emine'ye çarparak ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Bursasporlu futbolculardan Elmalı davasına tepki Bursasporlu futbolcular, bu akşam yapılan antrenmanda ’Elmalı Davası’ yazan siyah tişört giyerek tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Gül'den Elmalı davası açıklaması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, “HSK da konu hakkında inceleme başlattı” dedi.

Faillerin serbest kaldığı Elmalı davasında bakanlıktan açıklama Antalya'da iki çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara psikolojik destek verildiğini belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" dedi.

5 çocuk lavabo açıcıyı şeker sanıp yemiş Tokat’ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu.