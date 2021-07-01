Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmlere konu olacak olay, 10 sene önce gerçekleşti. 'Şizofren' teşhisi konulan genç, akrabalarının yönlendirmesiyle 'tam ehliyetli' gibi davranarak bankadan önce 12 bin liralık, sonrasında da 10 bin 300 liralık tüketici kredisi çekti. Akıllara durgunluk veren senaryo, şizofren hastası gencin bir süre sonra ihtihar etmesiyle ortaya çıktı. Mahkemenin yolunu tutan aile, kredilerin ödenmiş taksitlerini geri isteyerek kalan taksitlerin de 'hayat sigortası' kapsamında sigorta şirketleri tarafından ödenmesini talep etti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVAYI KABUL ETTİ

Tüketici Mahkemesi, davanın kabulüne ve çekilen iki kredi sebebiyle kişinin bankaya borçlu olmadığının tespitine, davacıların vefat tarihine kadar yapılan ödemeler toplamı olan 3693 TL'nin davalı bankadan tahsil edilmesine hükmetti. Davalı sigorta şirketi ve banka şubesinin kararı temyiz etmesi üzerine devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

'AİLE MENFAAT TEMİN ETMİŞTİR'

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal bir kararı imza atarak, akıl hastası birinin akıllıymış gibi davranarak kredi çekmesinden ötürü bankanın mağdur olduğuna hükmetti.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte kişinin fiil ehliyetine sahip olmadığı ancak buna rağmen banka kredisinden yararlandığı ve aldığı tüketici kredisi sayesinde bir menfaat elde ettiği belirtilen kararda, "Kendisini ehil bir kişi gibi gösterip hukukî işlem yapan ve bu surette karşı tarafı zarara uğratan ehliyetsiz kişinin bu zarardan sorumlu olacağı tartışmasız olup, fiil ehliyeti olmayan murisin ilgili bankadan şizofren olduğunu gizleyerek kredi alıp kullandığı dosya kapsamında anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Kredi çekerken tam ehliyetli biri gibi hareket edebilen ölen kişinin mirasçılarından borcun ifası istendiğinde, mirasçılarının, murislerinin ehliyetsizliğini ileri sürerek ifadan kaçınması, hakkın kötüye kullanılmasının tipik bir örneğidir" denilen kararda şu ifadeler yer aldı: Davacıların, murislerinin ölümünden önce çekmiş kredilerin karşılığı olarak ölmeden önce yaptığı kredi ödemeleri, davalı banka tarafından kendisine verilen kredinin geri ödemesi mahiyetindedir. Bu sebeple kredinin geri ödemesi olarak ölmeden önce tahsil edilen taksitlerin iadesine karar verilmesi doğru değildir. Bu durumda mahkemece açıklamalar dikkate alınarak tarafların tüm delilleri de getirtilerek değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ve yanılgılı değerlendirmeyle davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yargıtay'dan usta çırak kararı Bursa’da, otomobil bakım servisindeki kaporta ustası, çırağa ‘Şerefsiz’ deyince tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin ‘mağdur oldu’ kararını Yargıtay bozdu. Yüksek Mahkeme, davacı işçinin şirket çalışanına yönelik kullandığı ’şerefsiz’ kelimesinin hakaret olup, davacının iş akdinin işverenin başka bir işçisine açıkça hakaret etmesi nedeni ile feshinin yerinde olduğuna hükmetti.