Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Kastamonu'da meydana geldi. 12 yaşında olduğu öğrenilen küçük kız, şehir merkezinde bisikletiyle ilerlediği anda karşıdan gelen kamyonetin altında kaldı. Küçük kız kaldırıldığı ahstanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI OLARAK GİTTİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kaza, Tosya şehir merkezinde hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 37 ET 522 plakalı kamyonet, 12 yaşındaki Hasret Melek Helvacıoğlu'nun kullandığı bisiklet çarptı. Kazada, bisiklette bulunan 12 yaşındaki Hasret Melek Helvacıoğlu ağır yaralı olarak 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Helvacıoğlu, kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ananesinin cenazesini taşıyan aracın altında kaldı Şanlıurfa'da 3 yaşındaki erkek çocuğu, anneannesinin cesedini taşıyan cenaze nakil aracının altında kaldı.

Tütün sulamasından dönen çiftçi traktör altında kaldı Adıyaman’da sulamadan dönen çiftçi, kullandığı traktörün altında kalması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.