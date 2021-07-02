Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında husumetli iki aile bıçaklarla birbirine girdi, olayda tam 5 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Kavga Küçükcan ve Kılıç aileleri arasında çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57), Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55), Berat Kılıç (23) yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olaya şahit olanlar durumu anında polise bildirdi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Kılıç ve Berat Kılıç Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yer: Adana! 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu Adana’da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 1 kişiyi tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk katil oldu. Saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Film sahnesi değil! Böylesi ancak Adana’da olur Adana’da bir site içerisinde aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması yaşandı. Trajikomik olay döngüsü kameraya yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Adana'da iki aile bıçaklarla birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Adana'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile bıçaklarla kavga etti. Büyük küçük demeden herkesin birbirini bıçakladığı o olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında husumetli iki aile bıçaklarla birbirine girdi, olayda tam 5 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Kavga Küçükcan ve Kılıç aileleri arasında çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57), Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55), Berat Kılıç (23) yaralandı.
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