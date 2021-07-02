Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun Tekirdağ-Marmara ile Avşa adasına arasında gerçekleştirilecek seferler için Tekirdağ'da bulunan bir limanda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

İLK SEFER UĞURLANDI

Adalara ilk sefer Tekirdağ'dan uğurlanırken, kaptan köşkünde ilk sefer konuşmasını Vali Aziz Yıldırım gerçekleştirdi. Vali Yıldırım herkese hayırlı yolculuklar dilerken, yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve kodu olmayanlara bilet verilmeyecek.

3 GÜN SEFER

Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası arasında gerçekleşecek olan İDO seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacağı öğrenildi.