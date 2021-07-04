Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Düzce'de meydana geldi. D100 karayolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucunda 6'sı çocuk 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI

Kaza, Düzce D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Selami Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, Fikret K. idaresindeki hafif ticari araca ve Aykut S. kontrolündeki otomobile çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6'sı çocuk 15 kişi yaralanırken, yol adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS YOLU TEMİZLEDİ

Kaza sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu'nun trafiğe açılabilmesi için polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Bir trafik polisi eline aldığı süpürge ile dakikalarca yolu temizlemeye çalıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların arından yol trafiğe açıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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