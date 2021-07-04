Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde ikamet eden Âdem Avcı (62), arazide koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü. Yakınları tarafından baygın hâlde bulunan çoban, Şuhut Devlet Hastanesine götürüldü. Avcı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de yıldırım düştü, 51 koyun telef oldu İzmir'de gerçekleşen feci olayda yıldırım düşmesi sonucu tam 51 koyun telef oldu.

KOCA YARA ALMADAN KURTULDU

Benzer bir olay Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde de yaşandı. Tarlada çalışan Şenel ve Gülseren Develi çifti, aniden başlayan sağanak sonrası işi gücü bırakıp traktöre koştu. İkili evlerine doğru yola koyuldu. Bu esnada traktörün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet ettiği 3 çocuk annesi Gülseren Develi hayatını kaybetti. Kocası ise yara almadan kurtuldu.

Hindistan'da yıldırım faciası: 27 ölü Hindistan'da düşen yıldırımlar, yine ölüm saçtı. Ülkede bir günde 27 kişi yıldırım düşmesi sonucu can verdi.