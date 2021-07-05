Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın sahipleri, riskli olduğu gerekçesiyle yıkım karar verdi. Binanın yıkımı esnasında yan tarafta bulunan 4 katlı bir apartmanın kolonları zarar gördü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi. Binanın çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
Yıkımı gerçekleştirilen binanın sahibi İrfan Alan “Kentsel dönüşüme uydum. Ben burayı yıkacağım dedim. Yan taraftaki binada oturanlara haber verdim. Sabah geldik, yıkım ruhsatı aldık. Kepçe ile başladılar yıkmaya. Bu esnada diğer binanın kirişleri zorladı içeriden patlama yaptı. Şu anda bize söylenen 'bina tehlikeye girdi, risklidir, herkes boşaltsın' dediler. Bina 30-35 yıllık" diye konuştu.
Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı Avcılar’da, kentsel dönüşüm kapsamında olan binanın yıkımı sırasında, kepçenin kabini üzerine beton blok düştü. Yıkılan beton bloğun altında kalan kepçe operatörü ağır yaralandı.
Müteahhitler ‘yıkım’ için de sınıflandırılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl yapım müteahhitlerini A, B, C, D, E, F, G gibi 15 kategoride sınıflandırırken, şimdi de benzer bir düzenlemeyi ‘yıkım’ için yapacak. Gelen şikâyetleri değerlendiren Bakanlık yıkım müteahhitlerini Y1, Y2 ve Y3 kategorilerine göre ayıracak yönetmelik taslağı hazırladı. Bu yıl çıkması beklenen düzenlemeyle ruhsat almayanlar yıkım işini yapamayacak.
Sancaktepe'de panik: 4 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Sancaktepe'de bir binanın yıkımı esnasında korku dolu anlar yaşandı. Çalışmalarda bitişikteki başka bir bina zarar gördü. Vatandaşlar tahliye edildi.
Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın sahipleri, riskli olduğu gerekçesiyle yıkım karar verdi. Binanın yıkımı esnasında yan tarafta bulunan 4 katlı bir apartmanın kolonları zarar gördü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi. Binanın çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
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