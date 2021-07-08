Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kızın yanına yaklaşan bir şahıs, bedenî temasta bulunmaksızın, "Sen ne güzel bir kızsın" diyerek, genç kıza sarılmaya teşebbüs etti.

'BASİT CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN DAVA

Genç kız, "Bağırırım" deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı.

Genç kızın şikayetçi olduğu şahıs hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığı, 'basit cinsel saldırı' suçundan mahkum etti.

Savcı, kararı temyiz edince devreye, Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi.

Emsal kararda şu ifadelere yer verildi:

“Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın, ‘Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek, basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

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