Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOPARKTA ALEVLER YÜKSELDİ

Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden yükselen alevler, daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

Yangın esnasında otoparkın çevresinde panik yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, "Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, "D-400 Karayolu'nun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparktaki bir araçta, elektrik kontağı sonucu yangın çıkıyor. Yaklaşık 10 araç ağır hasarlı, 2 araçta da hafif hasar var." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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