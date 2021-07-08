Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki ailesi ile komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Burada yapılan otopsinin ardından morgdan alındığı Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.
11. Sınıfa geçen İrem Kaplan’ın derslerinde başarılı olduğu, kısa süre önce dershaneye yazıldığı ve kalbinden rahatsızlığının olduğu öğrenildi.
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