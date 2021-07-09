Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay İstanbul'da meydana geldi. İşitme engelli olduğu öğrenilen şahıs, elektrikli scooter ile cadde üzerinde hareket halind eolduğu an gelen çöp kamyonunu duyup uzaklaşamadığı için aracın altında kalıp öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Demirkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ananesinin cenazesini taşıyan aracın altında kaldı Şanlıurfa'da 3 yaşındaki erkek çocuğu, anneannesinin cesedini taşıyan cenaze nakil aracının altında kaldı.