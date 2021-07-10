Kaza, Elbistan-Darende Karayolu'nun Büyükyapalak Mahallesi girişinde yaşandı.
ÇOĞU ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI
Sivas’ın Ulaş ilçesinden Elbistan’a bağlı Kayageçit Mahallesi’ne çalışmaya gelen tarım işçilerini taşıyan Süleyman K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte kamyonette bulunan çoğu çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR EŞYA DOLU KAMYONETTEN ZOR ÇIKARILDI
Yaralılar, ev eşyası dolu kamyonetin kasasından güçlükle çıkarılabildi.
Tamamı aynı aileden olan yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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